Policías municipales liberan a ladrón que casi viola y mata a empleada

- Lo liberan porque se hizo pasar por víctima de secuestro cuando ciudadanos lo detuvieron.

- En total apego al Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Un ladrón que intentó violar y asesinar a la empleada de una boutique en el Ejido Ojo de Agua, fue liberado por policías municipales que lo trataron como víctima cuando atendieron sus llamados de auxilio al ser detenido por ciudadanos que evitaron su escape, por lo que ahora ellos son procesados como secuestradores.

La señora, María de los Ángeles Ramírez Ruíz de 25 años, cuenta los momentos de terror que vivió el pasado 12 de abril cuando un supuesto cliente entró en tres ocasiones a la boutique “Mi Estilo” que atendía en la calle Emiliano Zapata, intentó asfixiarla para robarla y violarla, pero debido a que la dueña del establecimiento entró repentinamente, el sujeto no logró concretar sus intenciones.

“Cuando él me preguntó por un vestido, lo que hice fue darle la espalda para dárselo, fue cuando me tomó por el cuello, me empezó a apretar hasta que no podía respirar, forcejeamos hasta caer al suelo, el me empezó a decir que me muriera, que deja dejara de respirar, entonces me desvanecí por unos segundos, cuando desperté el seguía apretándome, yo deje de luchar para que me soltara, fue cuando me soltó, me robo mis cosas, mi esclava, mi teléfono, saco una cinta adhesiva, me la puso en la boca y empezó a tocar mis piernas, me bajó el pantalón, en eso entró mi jefa y él se dirigió a la salida”, relató.

Aun con los ojos inflamados e inyectados de sangre por la estrangulación severa que el sujeto le infringió, la joven empleada que es madre de dos niños explica la forma en la que tres personas que atendieron los gritos de su patrona están siendo procesados por la Procuraduría General de Justicia debido a que la Policía Municipal, atendió la llamada al 911 que el casi presunto homicida realizó desde su teléfono cuando lo detuvieron.

“Cuando mi jefa me vio tirada lo que hizo fue corre tras él y avisarle a las personas cercanas para que la ayudaran a agárralo, en eso llegó la policía que me pidió que le dijera lo que me había pasado, pero yo me sentí tan mal que no pude seguir con esa platica porque le decía que tenía que atenderme, traía mis ojos casi salidos por la presión que recibí, me decía que estaba bien, que no me había pasado nada, que era el susto, que no necesitaba ayuda, se negó a llamar a la ambulancia para que me atendieran porque supuestamente ya habían agarrado al tipo, que lo habían metido al carro y que nosotras sabíamos, como culpándonos de algo porque forcejearon y todo, de hecho mi jefe se zafó el brazo porque no se quería dejar agarrar, lo metieron por fuerza al carro para llevarlo a la policía, pero cuando hicieron eso no se percataron que traía un celular y él lo que hizo fue llamar al 911 diciendo que lo llevaban secuestrado, están acusados y llevan la segunda audiencia, pero les dieron dos meses para dar pruebas”, dijo.

La empleada explica que a pesar de las marcas en su cuello y el derrame en sus ojos desorbitados por la falta de aire, el Ministerio Público de la Agencia del Mariano Matamoros no ha emitido la orden para clasificar sus lesiones y se negó a incluir el intento de homicidio como parte de los delitos que se incorporaron a la carpeta de investigación 0204-2017-16743.

“Después de 5 días me levantaron la declaración, hasta ahorita no me ha atendido el médico legista para ver las lesiones que tengo, dijeron que me iba a marcar el ministerial que iba a estar a cargo del caso, pero hasta ahorita no me ha marcado, solamente tomaron como robo con violencia y abuso sexual, pero no quisieron poner intento de homicidio, siendo que el trato de matarme”, indicó.

Finalmente Angie como algunos la conocen, pidió a las autoridades a cargo de su caso que se avoquen a la detención de su agresor, pues se encuentra libre, mientras ella no puede salir de su casa debido al temor que tiene de ser nuevamente atacada por el que estuvo a punto de violarla, a pesar de que hasta el momento todos sus gastos médicos han corrido por su cuenta.

“La policía cometió el error de haberlo liberado porque dio una dirección falsa, teléfono falso, lo han ido a buscar, no lo han encontrado, de hecho ese día no traía identificación, traía una cartera con la identificación de otra persona. Cualquier Mexicano podría ayudar a alguien en una situación así, todo mundo ayudaría y yo quisiera que les quiten esos cargos de supuesto secuestro y que se haga justicia conmigo porque no debieron de haberlo liberado, porque el policía tenía conciencia de lo que había pasado realmente y nunca hizo nada”, concluyó.