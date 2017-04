Familiares de chofer de Altisa se disculpan con la sociedad

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Familiares del Chofer de Altisa que fue responsabilizado por las autoridades por el fatal accidente ocurrido en las inmediaciones del Fraccionamiento Ke Casas hace seis meses, hoy piden perdón a la sociedad por el dolor que estos hechos ocasionaron, pero también reclaman a la línea de transporte el pago de los gastos funerarios que erogaron para llevar los restos del señor, Pedro Torres Quintero hasta Tecuala, Nayarit, donde fue sepultado.

“Escucho malos comentarios sobre la persona de mi tío y la familia se pone esta en el lugar de ellos, pedimos disculpas, perdón y nos duele, sabemos que fue un accidente, nadie quiere morir y ojalá y se haga justicia y dentro de todo lo malo haya un poco de bueno y se pueda recuperar algo”, dijo la sobrina del chofer de Altisa, Patricia López Torres.

Patricia López Torres, indicó que erogaron cerca de 50 mil pesos en todo el proceso funerario de Pedro Torres de lo cual cuentan con facturas, por lo que hoy estarían pidiendo la retribución de los mismos en caso de que Altisa pague indemnizaciones, pues a ellos tampoco les respondió la empresa, aunque aclaró que en el caso de la señora Doris Tapia, quien se presentó como la viuda del chofer, tenía 15 años separada de él, por lo que ella como sobrina asumió todos los gastos funerarios.

“Están separados desde hace 15 años, pero reconocemos que ella es la madre de sus hijos y que hay un menor de edad, yo solo reclamaría es que se me regresaran los gastos, nos habíamos mantenido al margen, respetando el dolor de las víctimas y nadie recibió ninguna atención de parte de la empresa, él ya tenía tiempo trabajando para ellos primero fue checador y después fue chofer, yo hablé con el uno o dos días antes y me comentó que había estado teniendo problemas con la compañía porque le habían cambiado la unidad que el traía, esa unidad en la que tuvo el accidente creo no era la que manejaba y que tuvo problemas la unidad, y él lo había reportado, pero le dijeron que lo que él quería, era no trabajar”, expresó.

Ante esto, el abogado Jorge Alberto Escárcega Germán, representante de 11 de las 19 víctimas de este accidente dijo estar abierto a los documentos que puedan hacer llegar todo tipo de familiares que se vieron afectados con los sucesos del 12 de octubre en el que perdieron la vida 6 ocupantes de la unidad 290 que manejaba Pedro Torres.

“Una persona cuando contrae matrimonio y si no se divorcia, ese matrimonio continuo como es el caso del señor, Pedro Torres Quintero hasta la muerte, pero la señora Doris fue muy honesta con nosotros y nos hizo ver que sin faltar a su memoria, el señor fue irresponsable al cumplir con los alimentos para con los 4 hijos que tuvieron juntos y de hecho hay una menor que todavía sigue con la obligación de dar alimentos tanto padre como madre, en este caso por eso hemos tardado un poco porque vamos a abrir juicios sucesorios intestamentario y en el caso del señor Pedro Torres Quintero, lo que tenemos que hacer es que si alguien considera tener derecho seguramente estarán abiertas las puertas del juzgado que le toque conocer para que un juez determine que tanto derecho tienen a heredar. Finalmente nosotros tenemos que actuar conforme a derecho y sabemos que el matrimonio es una institución imprescriptible”, señaló Escárcega.