Piden a Ayuntamiento capacite para atender a personas con discapacidad

Por: Esteban Merlo

TIJUANA.- Coadis Baja California, se acercó al Ayuntamiento para exigir que todo el personal sin excepción, se capacite en el trato hacia personas con discapacidad, resaltando que necesitan más atención en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El vocero en Tijuana, José Manuel Arreola, resaltó que como no hubo una propuesta de los funcionarios, estos no se esperaron y tocaron puertas, en este caso la Comisión de Grupos Vulnerables y aceptaron.

Puntualizó que es obligación de las instancias públicas dar una atención integral, tanto para una persona con discapacidad auditiva, visual y hasta mental.

"No basta con buena voluntad si no conocen a las personas, en Seguridad Pública no las conocen, en las escuelas pasan lo mismo, al hacer trámite es lo mismo, ellos deben saber si uno es sordo o si hay discapacidad visual", mencionó.