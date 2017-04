VIDEO: Lupita, una mujer sin brazos que sale adelante sin límites

TIJUANA.- Lupita en Tijuana, carente de brazos, muestra la fortaleza que tiene la mujer mexicana para salir adelante por sí misma, sin límites, apoya a su familia y comparte su historia de vida como ejemplo de sobrevivencia.



Barrer, lavar, escribir, escoger frijol, cocinar, mapear y hacer comida, son actividades que a diario millones de personas realizan en México; Lupita, de aproximadamente 50 años, hace eso, con la diferencia de haber perdido sus dos brazos desde que era niña.



En entrevista con Notimex, Lupita comentó que desde pequeña no la trataron como una persona con discapacidad, al contrario, sus padres la hicieron independiente ya que ella comía por sí misma y aparte cuidaba a sus hermanos.





Indicó que cuando empezó a trabajar, las personas pensaban que no podía realizar ciertas labores, creían que no podía cumplir las expectativas que requieren algunas empresas, pero ha trabajado como costurera en Aguascalientes, cosiendo mantelería.



“Pasé pruebas en algunos trabajos en Tijuana, pero me decían que después me llamaban, llamadas que hasta la fecha no han llegado, quiero sentirme útil, moverme, trabajar, no me gusta estar quieta”, expresó Lupita.



Desde que era niña, Lupita se hizo cargo de ella y de sus hermanos, además de asistir a la escuela y realizar quehaceres en su casa, no tuvo tiempo de jugar por cumplir con los estudios y apoyar a sus padres, lo cual le ha servido como fortaleza en su vida.



“Cuando era bebe, unos puercos se comieron mis brazos, mis padres no estaban, y los animales fueron hasta donde yo estaba, por eso, aunque nací con mis brazos, nunca los he sentido”, explicó.





Dijo que sueña con tener su casita, lo cual hasta el momento no ha podido realizar, siempre ha vivido en casas prestadas y anhela tener un lugar fijo de donde nadie la pueda retirar por no pagar una renta.



Indicó que, recientemente, conoció a un profesor de preparatoria del Cobach Siglo XXI de Tijuana, quien a su vez, ha compartido la historia de vida de Lupita con sus estudiantes, para fomentar su motivación, alumnos que la ven con mucho respeto y cariño.



La historia de Lupita es conocida por estudiantes de universidad a través del profesor Joel Romero García. Los alumnos actualmente buscan la forma de apoyarla con la realización de un festival, donde las estudiantes para maestras mostraran la vida de Lupita.



Romero García, dijo que alumnos de la Universidad José Vasconcelos y el grupo de apoyo HOENVI, que integran adolescentes, que instruye y orienta para apoyar a los demás, el 6 de mayo se presentarán en la Casa de la Cultura de Tijuana, donde mostrarán la obra de la vida de Lupita.



Indicó que en el festival, aparte de la obra de teatro, también participarán bandas musicales y que quieren proyectar que Lupita, a pesar de la discapacidad de sus manos, es autosuficiente y un ejemplo de vida.



En el evento, Lupita brindará la conferencia de cómo enfrenta la vida desde que tenía cinco meses de edad, después de que los alumnos muestren la obra de teatro y se realicen los bailables, en el escenario que los estudiantes elaborarán.



“El mensaje que quiero dar es que no hay situación que no se pueda superar; se tocan puertas falsas como el suicidio, depresión, borrachera y drogadicción, que llevan a una situación crítica, pero si vemos la forma positiva en la vida, se puede salir adelante”, finalizó.