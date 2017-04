Denuncian regreso del 'Cártel de la Garita' ahora 'empistolados'

TIJUANA.- Esta mañana trascendió que de nueva cuenta el denominado 'Cártel de la Garita' hace de las suyas, en esta ocasión en San Ysidro, donde agredieron a un joven que hacía línea para cruzar la frontera.

En un relato en la página Cómo está la línea de Tijuana, el joven explicó que empezaron a agredirlo cuando intentó cambiarse a una línea que iba más rápida y con una pistola quisieron romper el vidrio para despojarlo del celular.

Por último en su publicación acusó que la policía no hizo nada y señaló que era cinco uniformados los que estaban cerca.

Por otra parte otra persona este mismo día, señaló que había sufrido un intento de asalto y narró lo ocurrido:

"Como a las 2 hrs que nos formamos justo en la curva antes de subir al puente , venía manejando mi esposo y yo venía con el vidrio abajo pues hacía calor, traía a mi niño dormido en mis brazos y usando mi celular y se pone el hombre en la ventana pidiéndome el celular y me puso algo no sé que era y decía que le iba a jalar y después de una discusión con él y ver qué no conseguía nada decidió irse y la policía como siempre brilló por su ausencia". (sic)

De acuerdo a estas publicaciones 'Cártel de la Garita' está de regreso y actúa con total impunidad.