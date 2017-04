Iniciativa ayudaría a madres solteras con trámites de paternidad

-Presenta el diputado Miguel Osuna Millán una nueva ley para que oficiales de Registro Civil estén obligados a informar a las madres solteras los procedimientos que pueden seguir para obtener la paternidad de sus hijos.

Por: Sonia de Anda

El diputado local Miguel Osuna Millán presentó ante el Congreso local la nueva Ley de Paternidad Responsable en la que se conjuntarán diversos elementos para obligar a los padres de familia a responder con sus obligaciones alimenticias.

El legislador precisó que esta iniciativa busca que oficiales de Registro Civil estén obligados a informar a las madres solteras los procedimientos que pueden seguir para obtener la paternidad de sus hijos y demandar las respectivas pensiones alimenticias, mismas que podrían ser acumulables en cuanto sean aprobadas por un juez.

Indicó que para en esta nueva ley se están tomando en cuenta las últimas jurisprudencias que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto al cumplimiento de los padres de familia como sujetos obligados a responder en materia de pensión alimenticia como el hecho de que esta responsabilidad es acumulativa por el tiempo en el cual no se ha pagado.

¨Es una ley sujeta a perfeccionamientos, a nuevas reformas y la intensión es que aquellas personas que han tenido el valor de embarazar a una mujer y después se han querido hacer los desentendidos, que vean que de presentarse la demanda de paternidad y de resultar confirmada ellos se verán obligados por la ley y aparecen en ese registro que se creara un registro estatal de obligados alimentarios y que cuando estén consientes que la cuenta de gastos no se detiene y que cada día sigue aumentando, vamos a ver que si aquellos padres que no se han querido hacer cargo de sus hijos dejan el proceso en el aire porque no va a parar la acumulación de gastos con la facultad de que la madre obtenga el reembolso de ellos¨.