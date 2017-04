Manifestación en Cespt por corte de agua a más de 70 mil usuarios

Por: José Luis Camarillo

TIJUANA.- Ciudadanos se manifestaron la mañana de este miércoles en las instalaciones de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), por corte de agua a más de 70 mil usuarios de la zona Este de la ciudad.

De acuerdo con el abogado, José Ángel Peñaflor Barrón, los ciudadanos ya interpusieron un amparo, mismo que está en la etapa inicial de recepción de informes de la Cámara de diputados, del gobernador, y del municipio.

“Entraráen etapa final a mediados del mes de mayo, en junio se define si es anticonstitucional o no, pero son sólo algunos artículos, no es todo la ley, yo traigo a 20 personas...el derecho al agua es fundamental, no debe de cortarse, la suprema ya definió que debe haber un estudio para cada familia, si hay personas de la tercera edad o vulnerables se debe revisar”, señaló.

Por su parte el miembro del Frente Popular Revolucionario, Enrique Ochoa dijo que desde finales del año pasado se hizo patente la necesidad de defender el derecho al agua...”lo más destacable es el intento de privatización que se tiene del servicio porque al introducir la iniciativa privada se lucra con un derecho”.

Asimismo el subdirector de Atención a Usuarios de Cespt, Jesús Manuel Sández Contreras, señaló que por el servicio los ciudadanos deben liquidar cuentas, porque hay que pagar ciertos derechos “la traemos a través de un tubo de aun acueducto y para subir la Rumorosa de mil 200 metros, cuesta 72 millones de pesos al mes para pagarle a la CEF, el agua viene cruda, llega a una planta y hay que potabilizarla y comprar millones de galones de cloro y pasar por las normas y que lleguen a su casa”.

Por último, la usuaria afectada, María Luis Sánchez a quien la CESPT le colocó un reductor, expresó, “un reductor, pero sólo salen gotas, nos cortan el agua, pasaron 24 horas y no se llenó un bote”.