Plan de Desarrollo Municipal sin bases para su funcionamiento

Presentación de Plan Municipal de Desarrollo viola reglamento

TIJUANA.- El Plan de Desarrollo Municipal que presentó el Ayuntamiento el pasado lunes ante la ciudadanía y las tres niveles de gobierno, está sin bases para su funcionamiento, comentó la analista y politóloga, Ariadna Llamas.

“No hay diagnósticos, el Plan de Desarrollo Municipal trae ideas vagas, suponemos que puede haber un problema, pero no es este el problema real, es una tristeza que eso no va a funcionar porque no saben ni siquiera la diferencia entre un indicador y qué es una meta”, expresó.

Durante entrevista en Noticias 1:00PM, lamentó que a través de Transparencia se han solicitan programas anuales para consultar su desarrollo y estos no existen.

“Hay un argumento con el que se están respaldando, que ellos están obligados hasta el 4 de mayo para tener en orden sus plataformas, una es que tengan la obligación de tener lista sus plataformas y una muy distinta que te estén negando la información que es lo que está pasando”, indicó.

Señaló que a diferencia del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Tijuana ha celebrado a lo grande su presentación de Plan de Desarrollo Municipal, cuando esté realmente no es funcional.

Cabe señalar que Plan de Desarrollo Municipal, tiene como objetivo que la sociedad y el gobierno trabajen en conjunto a través de foros donde se expondrán propuestas para diversos sectores.