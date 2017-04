Por trastorno psicológico, ponen a hijos en contra de progenitores

Noticias Relacionadas Perderían patria potestad si promueven odio contra cónyuge

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Especialista en casos de alienación parental, afirma que padres que ponen a sus hijos contra su otro progenitor padecen trastornos psicológicos y deben ser atendidos, pues dejan secuelas a sus hijos de por vida.

La socióloga clina y forense que ha fungido como perito en la ciudad de México, explicó que la alienación parental genera una gran pérdida en los menores, pues no solo se separan de uno de sus padres que ama y se suma a la pérdida del amor por ese progenitor en base a sentimientos que son sembrados.

Agregó que este tipo de situaciones genera conductas hostiles, rechazantes, regresivas con trastornos de ansiedad, por lo que un perito debe determinar si el niño sufrió violencia, y no quiere ver a uno de sus progenitores porque fue violentado o es alienación parental para que sea rescatado.

“Cuando ellos tienen este tipo de trastornos y están repercutiendo, la familia es el centro de la sociedad, el lugar más importante, entonces cuando un padre está tomando este tipo de maniobras no es un padre sano, eso es algo bien importante de entender, más bien es un padre con serias dificultes para hacer acuerdos, para entender que las cosas pueden terminar, estamos dando un duelo no resultó, pero además tiene un manejo no sano de su hostilidad, de la violencia, pueden tener trastornos narcisistas, histriónico, algunos desarrollan trastornos delilirantes y en casos más graves psicosis”, concluyó.