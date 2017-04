150 armados con machetes invaden predios en Valle Redondo

-Liderados por la antorchista, Verónica Armenta, asegura el denunciante. Por: José Luis Camarillo

TIJUANA.- Campesinos dueños de terrenos en Valle Redondo, rumbo al Ejido Ojo de Agua fueron despojados de sus propiedades con lujo de violencia por el grupo denominado "Antorcha Campesina", liderado por Verónica Armenta, denunció la abogada Ana Erika Santana González.

Los más de 100 invasores se encontraban armados con machetes, bates, palos, picos, entre otras armas; Salvador Rivas, uno de los afectados, mencionó que incluso llevaban drogas consigo.

El conflicto se agrava cuando los campesinos buscan apoyo con las autoridades, sin éxito.

"Antorcha Campesina tiene otro líder, el profesor Ignacio Acosta, quien también es autoridad municipal en la delegación la presa Zona este. No somos ejido, nunca hemos sido, ni nunca fuimos parte de un juicio ni vencidos en juicio. Exigimos a la autoridad competente que nos proteja", manifestó la abogada.

Las personas que se encuentran asentadas en los domicilios no han expresado el porqué de dicha invasión. Por otro lado, los afectados no están buscando dialogar con ellos, pues les resulta poco congruente optar por esa opción cuando no existe necesidad alguna de exigir lo que por derecho es de ellos.

"No son campesinos, son una bola de malvivientes, si yo estoy en mi casa, y alguien viene y se mete, yo qué voy a negociar, ¿mi derecho?", expresó Salvador Rivas.