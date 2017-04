Denuncian exceso de carros abandonados en Infonavit Alba Roja

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Vecinos de Infonavit Alba Roja piden la intervención del ayuntamiento debido a residentes que han ido abandonando carros en las calles del lugar, generando problema de estacionamiento.

La señora, María Hernández quien es residente de una de las cinco calles de este fraccionamiento, explica que los conflictos en la zona son constantes debido a que hay inquilinos que tienen hasta cinco vehículos y los estacionan frente a los portones de otras casas sin que la autoridad municipal intervenga.

“El problema es que aquí son solo 5 cuadras y hay personas que piensan que en su casa pueden tener 4 o 5 carros y ponen sus carros hasta encima de las banquetas, pero hay personas que están enfermas y no pueden pasara porque tienen visitas del IMSS y hay veces se les pone malo el señor y tienen que sacarlo como puedan porque les paran el carro en sus entradas y hay gente que no respetamos aquí aparte de tanto carro destrozado que no los mueves, aquí hay un carro con ladrillos e las llantas”, señaló.

Sin embargo, mencionó que recientemente se formó una mesa directiva que estará en comunicación con funcionarios de la delegación municipal para atender la problemática que ahí enfrentan.