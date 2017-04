Matan a joven durante destrucción de casas en zona Este de Tijuana

Noticias Relacionadas VIDEO: Desconocidos destruyen casas en la colonia El Niño

Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- José Corrales Almejo de 25 años, murió de un balazo durante la destrucción de viviendas en la zona Este de Tijuana la madrugada de este sábado, confirmó el delegado de La Presa Este, Ignacio Acosta.



"Desgraciadamente falleció una persona de nombre José Corrales Almejo, un joven de 25 años que recibió una herida de bala en el abdomen", afirmó.





El también exdirigente antorchista, explicó que al menos 100 sujetos armados y apoyados con una retroexcavadora quemaron casas y dañaron vehículos mientras los residentes dormían.



"Me a presenté en Rancho 3 Piedras que es el Polígono 6 del Ejido Ojo de Agua como a las 02:00 de la mañana por una balacera, una agresión de unas 100 personas en 2 camiones y con maquinaria pesada ingresando a un terreno donde se levanta un nuevo asentamiento de la colonia Unión Antorchista", dijo.



Indicó que hubo 8 personas detenidas por agentes de la Policía Municipal de Tijuana, de quienes se desconoce su identidad.



El delegado pidió a Ana Erika Santana González de la Barra de Abogadas “Lic. María Sandoval de Zarco A.C.", no defender a mafiosos y reflexionar respecto al caso que lleva del señor Salvador Rivas, quien dice que su terreno fue invadido por personas armadas con machetes.



"No sé si realmente ella está consciente de que está avalando a un grupo de criminales que pretenden pues hacerse de un predio que definitivamente de acuerdo con la ley no es de ellos", sostuvo.