Nuevo Proyecto de catedral de Tijuana iniciaría el 2018

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- El Arzobispo de Tijuana, Francisco Moreno Barrón presentó el patronato pro construcción de la nueva Catedral de Tijuana que se avocara a establecer fechas y necesidades del proyecto bajo el cual se edificará el templo a partir del próximo año, luego de que se presente como ofrenda el 12 de diciembre.

¨Para que se hagan esos ajustes y esperaríamos el 12 de diciembre presenta como ofrenda ese trabajo ya enriquecido que ya no seria anteproyecto en si mismo, después de esa celebración, dando ya a conocer de manera abierta el proyecto, todavía se va a abrir a la posibilidad de que quienes deseen participar dando un aporte, haciendo alguna observación, corrigiendo algo, lo pueden hacer, sea un arquitecto, un liturgista por ejemplo, un ciudadano, un católico, cualquier persona de la sociedad que quiera decir una palabra, un comentario sobre este proyecto¨.

Y aunque no habló de montos presupuestales, el Arzobispo aclaró que el nuevo proyecto de la catedral se consolida debido a que anterior caminaba muy lento

¨Todo lo que se hizo antes servirá precisamente, esos esfuerzos, yo lo exprese la vez pasada, no quedarán estériles, dará fruto a su tiempo, que hay un gran cambio es cierto, pero no podemos estar pegados a un proyecto que pasaba por una situación que avanzaba muy lento y a ese paso no sé cuándo pudiéramos haber tenido la catedral¨.

Sin embargo el Prelado destacó que se integrará un comité de Honor que vigile el proyecto