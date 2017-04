Lamenta Romo Muñoz nuevo proyecto para Catedral

¨Estoy aquí, no me he dio, permanezco en Tijuana y permanece si Dios quiere en Tijuana, pero no he tenido ninguna sola consulta, algunos detalles que se expresan en esto, de alguna manera siento que me lastiman porque se habla de que ha corrido mucho tiempo y se ha hecho poco, tú mismo dijiste ahora que se compró este terreno de más de 5 mil metros que está al otro lado, pero olímpicamente ahí vamos a hacer esto y lo otro, pero nos costo un millón y cuarto de dólares y ya no fue tan fácil, a un lado de lo que fue el templo existía un Carwash que sufrimos en 600 mil dólares y fue un sufrimiento tremendo conseguirlo porque para lograr el convencimiento del dueño el Sr. Gidonoy, incluso tuve que pedirle Osuna Millán que era el presidente municipal que lo convocara a una reunión y ahí pudimos llegar a hacer que el hombre cedería, pero con condiciones que nos costaron 600 mil dólares y se llegó también con los cambios necesarios al actual proyecto como para que se diga, nuevo concurso, eso me parece que no checa, pero bueno, naturalmente yo respeto, no soy el arzobispo que está al frente, soy emérito, pero habría que ver las cosas como se hacen como se dicen para no lastimar a quienes hemos dejado nuestra vida aquí¨.