Roban casas en nuevo fraccionamiento, nadie atiende a vecinos

Los habitantes de la avenida Loma Blanca en Residencial Madeiras explican que los robos iniciaron casualmente cuando comenzaron las obras de construcción de mas casas en el mismo fraccionamiento como lo explica el presidente del Comité de Vecinos, Uri Fastag

¨En algún momento he platicado con el policía que está en la parte de abajo, pero no es su zona, de hecho no tiene permitido salir de su módulo, si se le habla y viene es casi de favor personal porque no tiene el permiso, por parte de Promocasa tampoco no hay, solo cuidan su área de construcción donde tienen materiales y su gente trabajando, pero una vez que entregaron las casas, ya queda fuera de su cobertura el tema de seguridad, ya hemos platicando con tres empresas de seguridad residencial, nos están entregando sus propuestas, pero lo tenemos que ver por nuestra parte, también estamos buscando que nos aprueben construir una caseta de seguridad p0roque no la hay, entran a las casas como si fueran suyas, arrancaron rejas, protecciones, en plena luz del día, los robos ocurrieron entre 9 de la mañana y 5 de la tarde¨.