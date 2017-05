'No solicitó ayuda' responde HGT sobre fallecido en sus inmediaciones

Noticias Relacionadas VIDEO: Denuncian que hombre fallece fuera del HGT

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- La persona que falleció en las inmediaciones del Hospital General de Tijuana no solicitó atención en el nosocomio pues era una persona en condición de calle que deambulaba en los alrededores de estas instalaciones, precisó el director de este nosocomio, Clemente Humberto Zuñiga Gil.

Luego de que circulara en redes sociales el video registrado por personas que registraron el momento en que intervenía la Policía Municipal por la presencia de una persona fallecida junto a los muros del hospital y que afirmaban que no había sido atendido en el área de urgencias, el galeno desmintió tales afirmaciones.

“Es una persona en situación de calle, nos encontramos que es encontrada afuera del Hospital, ya se había reportado que esta persona en los alrededores del hospital, nos dimos a la tarea de verificar si la persona había requerido atención medica con nosotros, ya revisamos y la persona nunca acudió a consulta a urgencias, parece que se acostó, se durmió, no sabemos las causas del fallecimiento, estamos en contacto con la PGJ y SEMEFO para conocer las causas. Todas las personas que llegan nosotros vemos entre 4 y 5 personas en situación de calle al día y aun cuando no conocemos sus nombres tenemos el registro de la persona que acudió a buscar atención, a veces tenemos que poner desconocido porque no tenemos el nombre, pero tenemos algún dato de identificación, tenemos registros los revisamos hasta 72 horas previas y en ningún momento solicitó atención medica aquí, ha habido varios casos de personas en situación de calle no nada más alrededor del HGT, pero somos el único hospital abierto a atenderlos, pero no siempre vienen a buscar atención es un problema serio, no nada más del hospital, sino de la sociedad”, concluyó.