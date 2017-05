7 casos de trata en lo que va del año: Red Binacional de Corazones

Noticias Relacionadas Colegio se deslinda de caso de trata de personas en Tijuana

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Hasta el momento no se ha confirmado la veracidad sobre el ofrecimiento de jóvenes estudiantes menores de edad en páginas de Facebook, afirmó la directora de la Red Binacional de Corazones, Alma Tucker, sin embargo, destacó que en lo que va del año la fiscalía especializada en Baja California para la trata de personas ha registrado siete casos en los que están involucradas menores de edad.

Luego de que llegara a Uniradio la denuncia de internautas que han denunciado una página de Facebook en la que exhiben a presuntas menores de edad con el objetivo de concretar citas, lo cual genera la presunción de que se trata un sitio de trata de personas por la forma en que se presentan las fotografías de las jovencitas, la presidenta de esta organización civil avocada a combatir este delito sostuvo que ha solicitado a la PGJ que revide la veracidad de estos casos, aunque en el caso de algunos planteles educativos, ya han comenzado a rechazar que las jóvenes que ahí aparecen sean sus alumnas.

Sin embargo, Tucker considera importantes hacer notar este tipo de páginas, pues se tiene conocimiento de que este tipo de jóvenes son contactadas en redes sociales por los tratantes para después comercializar con ellas, aunque también existen otras páginas que usan información falsa como pudiera ser este caso.

“Particularmente San Andreu me contestó la directora y ellos hicieron su averiguación para determinar si es aniña pertenece a ese plantel y ella me informaba que no y que es muy lamentable este tipo de anuncios que comprometen a las escuelas y suelten información así, lamentablemente si conocemos que las redes sociales son usadas para promover a algunas jovencitas y engancharlas, pero también nos damos cuenta de que personas hacen ese tipo de anuncios y no necesariamente son verídicos. En lo que va del año tengo entendido que van 7 casos todos de menores de edad, desde que esta funcionando la fiscalía del 2011 a la fecha ya van más de 257 casos”, indicó.