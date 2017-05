Muerto en Ojo de Agua se auto-disparó; por determinar legítimos dueños

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- La PGJE confirma que el joven que murió en el desalojo del sábado pasado en un predio del ejido Ojo de Agua, presentó una herida de bala auto infringida, informó el subprocurador de Justicia Zona Tijuana, Jorge Álvarez.

“Él manifiesta en una entrevista ante la policía que al percatarse de que unas personas llegaron al inmueble, él toma una pistola y hace disparos, no refieren a donde, pero él mismo dice que se autolesionó en el abdomen, inmediatamente hubo una intervención de la policía, es traslada al hospital, desafortunadamente esta persona y no pudo ser interrogado por el MP. Aun así PGJ determinó desde el momento en que falleció, pasar el asunto a homicidios dolosos partiendo e la premisa que tenemos a una persona que falleció por disparo de arma de fuego y aunque tengamos un indicio de que él se pudo haber autolesionado, la PGJ va a llevar todas las investigaciones para determinar si sucedió de esta manera. Con motivo de este enfrentamiento se detuvieron a 8 personas que fueron presentadas ante el MP por la comisión de delitos de daños en propiedad ajena, incendio a propiedad privada, de los cuales 7 de ellos fueron consignados al juzgado, uno de ellos no se calificó de legal la detención por cuestiones de flagrancia y las demás personas fueron imputadas por los delitos que comento, obviamente obtuvieron su libertad por no considerarse un delito de presión preventiva oficiosa, no había medida de cautela y todos ellos están en libertad esperando el auto determino constitucional”, señaló.

Explicó que la madrugada del pasado sábado se registró un intento de desalojo a miembros de la agrupación Antorcha Campesina que ocupaban dos predios de manera irregular, lo cual generó la detención de ocho personas que en un principio afirmaron que fueron pagados para retirar a los ocupantes de las viviendas que se habían levantado en el lugar.

“Tenemos dos denuncias por despojo que se generaron hace unos días en las cuales se refieren un grupo de persona invadieron dos terrenos, uno de ellos es una empresa y otro es un particular por la investigación de los hechos y quieren hacer una restitución de propio derecho y es cuando se genera el conflicto el fin de semana en el cual varias personas que no nos arrojaron un autor intelectual, operó hacen referencia que fueron contratadas y pagadas para llevar a cabo el desalojo de las personas que estaban invadiendo estos terrenos. Al menos hubo incendios, ya que hay vehículos y casas quemados, no tenemos detectado que haya habido más disparos de fuego, ni que estas personas al ingresar a la propiedad hayan ido armados, no tenemos ningún solo señalamiento en ese sentido”, indicó.

Agregó que por los hechos ocurridos en la zona conocida como Rancho 3 Piedras, en el Polígono 6 del Ejido Ojo de Agua están siendo investigados para determinar la propiedad de los mismos.

“No es nada mas venir a decir me despojaron de mi terrenos, tenemos que mandar peritos en arquitectura para que me determinen que efectivamente el predio que está siendo invadido es el que corresponde a la documental de la persona que se dice ser propietario, no digo que sea el caso, pero eso es parte de la carpeta de investigación, tenemos muchos asuntos en los cuales personas vienen a denunciar un despojo, se hacen las medidas y resulta que era un terreno de un lado, para eso la investigación para darle claridad al asunto con las documentales y peritajes correspondientes en arquitectura”, concluyó.