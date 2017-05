VIDEO: Niño acusa a sus tías de abusarlo

TIJUANA.- A través de una denuncia ciudadana llegó a Uniradio el video donde un niño entre 11 y 13 años aproximadamente hace una denuncia contra sus tías por supuesto abuso físico.

Aunque no es claro el motivo del porque el menor vivía con estas familiares, este narra el abuso al que ha sido sometido en los casi dos minutos que dura el video.

"Yo soy el que me escapé de con mis tías, me llamo Juan 'N', yo me escapé de con mi tía porque ella me golpeada, no podía comprar una soda porque me golpeaba, me tenía pidiendo en la Garita de Otay, me pegaba Adelina 'N' , Pepe 'N' y Josefina 'N'; ellos me pegaban hasta que sangrara. Yo me salí de con mi tía porque me golpeaba. Mi papá no me obligó, es mentira. Yo me salí de con mi tía solo porque ya no aguantaba estar con ellas".

Y tras el reiterado discurso de aparente abuso por parte de sus tías el niño, narra un momento en específico, que es cuando lo quemaron e incluso muestra la cicatriz que le quedó.

"Un día me puso a hacer frijoles y todavía no estaban los frijoles y me aventó el agua hirviendo en la panza, me la echó hirviendo y ya que me había quemado me pegó, me golpeó y me levantó la camisa y se fue todo el cuero (piel) con la camisa".

Por último Juan pide ayuda y específicamente nombra a la directora de un plantel educativo.

"Espero que lo vea la directora de la secundaria Técnica # 33, gracias espero que me ayuden".

Quienes hicieron llegar este video a Uniradio señalan que el pequeño está muy asustado, pero le asusta más que aún tienen a una bebita de nombre Rosa y temen por lo que le pueda ocurrir.

Por ahora el menor está escondido con una familiar cercana.