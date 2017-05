Tijuana gobernada con 'las patas'; Gastélum debe renunciar: Fosim

TIJUANA.- El gobierno encabezado por el panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro dirige a la ciudad con 'las patas', consideró el secretario general de la Federación de Organizaciones Sindicales de México (Fosim), Joaquín Parada Ruíz.



"Tal parece que la administración está manejada con 'las patas', ahora sí que es increíble lo que estamos viviendo", expresó.



Lamentó los hechos violentos en el municipio y que muchas familias prefirieran no salir a la calle "la ciudadanía de Tijuana está asustada está encerrada en sus casas, la música es de las patrullas a toda hora".



Afirmó que ante la falta de solución a los distinto problemas de bacheo, alumbrado público, seguridad, recolección de basura y transporte público, Juan Manuel Gastélum, mejor conocido como "El Patas" debe renunciar al cargo por su incapacidad.



"Pues yo creo que los presidentes municipales al menos el de Tijuana y todos los que no tienen capacidad, no los vemos, quién sabe qué están haciendo, pero algo bueno no", sostuvo.



Por último, el secretario de la Fosim se dijo preocupado por el descontento de los tijuanenses, pues no imagina en qué podría terminar.