Advierten consecuencias de tomar justicia por propia mano

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- El director de Policía y Tránsito de Tijuana, Luis Felipe Chan reconoció que el arresto ciudadano es legal siempre y cuando sea con la intensión de presentar a un delincuente ante elementos policiacos, aunque destacó que ir más allá les puede traer consecuencias legales.

“Yo entiendo que a veces el coraje les puede ganar a algunos ciudadanos que son víctimas de algún hecho delictivo, pero considero que arriesgan su integridad y hasta su vida si ellos mismos proceden a la detención ciudadana que es un acto permitido por la ley, lo recomendable es hacer la denuncia a los numero de emergencia y en caso de que procediera un arresto ciudadano como lo marca la constitución ponerlo inmediatamente a disposición de la autoridad policiaca mas cercana y esta deberá ponerlo con la misma inmediatez al MP. Yo creo que de diciembre a la fecha ha habido 4 o 5 casos, pero ellos si los han entregado a la policía y ahí si no ha habido ninguna consecuencia legal para ellos”, dijo.

A este respecto, la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Melba Adriana Olvera Rodríguez existe una línea muy delgada entre la intervención ciudadana frente a los actos de un delincuente y el linchamiento.

“Eso no es legal porque esa es una actuación que está dentro de la competencia de los cuerpos de seguridad ciudadana, si el ciudadano no tiene la facultad puesto que no es un servidor al que se le asignó la tarea de cuidar el orden público, entonces lo principal es inmediatamente llamar a la autoridad competente y sobre todo no violentar porque hay una línea bien delegada entre la defensa propia y el linchamiento, entonces hay que entender que si cualquier ciudadano actúa fuera de la ley va a tener una consecuencia legal, cualquier actuar de un servidor público debe ser apegado a la legalidad de los reglamentos en el caso de los policías, pero cualquier actuación de un ciudadano en relación a someter o atacar a otra persona también tiene que ser apegado a la legalidad, si hay un defensa propia está totalmente justificado en aras de garantizar la vida, la integridad física esto lo valora la PGJ, pero cuando ya se llega al extremo de la organización para la creación de autodefensas, ya se está incurriendo en un delito”, dijo.

A este respecto, el coordinador del Grupo Madrugadores Tijuana, Hipólito Pérez Jiménez destacó que de la forma en la que esta operando actualmente el Nuevo Sistema de Justicia Penal invita a la comisión de delitos y a la reincidencia, por lo que organismos civiles deben insistir en la urgencia de revertir el Nuevo Sistema de Justicia Penal por la impunidad que se está generando.

“Creo que les faltó el analizar la condición humana sobre ciertos puntos específicos en donde esta reposando el sistema y donde existen esas adolescencias, creo que es una cuestión involuntaria, pero en este momento tenemos que llamar a la honestidad y ver que se va a poder hacer para frenar esta hemorragia tan grande que es la impunidad. Es muy importante denunciar darle ese seguimiento, sabemos que todos tenemos una responsabilidad adicional ´pero hay que ayudar y aportar elementos cuando somos víctimas de algún delito, tenemos que tener ese sentido de confianza y saber que podemos hacer algo”, dijo el coordinador de Grupo Madrugadores de Tijuana, Hipólito Pérez.