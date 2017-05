IMSS deja a joven con discapacidad sin atención por cumplir 18

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Madre de familia denuncia que el Seguro Social ha dejado sin atención a su hijo con discapacidad por tener ya los 18 años, a pesar de que depende de sus padres por lo que pide la revisión de su caso ya que tiene varios días sin poder ingerir alimentos.

La señora, Fabiola Camacho Ramírez explicó que ella y su esposo Abel Contreras Aguirre, han estado gestionando que a su hijo no le retiren la atención en el Seguro Social pues Abel Contreras Camacho ya cumplió los 18 años, y requiere unos estudios debido a que lleva 5 días sin poder tragar alimentos y líquidos, por lo que pidió la intervención de autoridades delegacionales para que no le retiren el derecho a la atención que tiene por ser una persona con discapacidad.

“A mi niño es un niño especial y le dieron de baja completamente del IMSS porque ya cumplió la mayoría de edad, pero a lo que yo se parte del gobierno no se lo pueden quitar porque él va a depender toda la vida de nosotros, por si mismo no va a poder trabajar y yo anduve ayer con mi esposo desde el martes y miércoles en la clínica 34 arreglando el papeleo, pero se echan la bolita uno a otro, pero me dicen que va a tardar, pero yo no voy a esperar que se me muera, porque ya tiene 5 días de que no prueba un pedazo de tortilla, toma agua y así como la toma la regresa, ayer a mi esposo le querían hacer firmar un papel por 13 mil pesos porque la consulta cuesta 9,500 pesos con el especialista del IMSS”, dijo la madre.