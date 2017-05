Admite delegado de La Presa Este que cobran recolección de basura

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Reconoce delegado de La Presa Este, Ignacio Acosta que se sigue cobrando el servicio de recolección de basura en fraccionamientos de su demarcación que no han sido entregados al municipio.

Próximamente serán entregadas las principales vialidades de los nuevos fraccionamientos para avanzar en este trámite.

Luego de que vecinos de la Colonia Villa del Campo, expusieran que se suspendió el servicio de recolección de basura que prestaba el ayuntamiento de manera gratuita en la zona para que entraran empresas particulares desde que inició la presente administración para que realizaran esta labor, pero cobrando entre 15 y hasta 30 pesos por tambo de basura, el encargado de despacho de esta delegación, indicó que se está revisando que estas empresas cumplan con todos los requisitos de ley para prestar el servicio, pues hasta que no cuenten con camiones de basura, ellos prestaran el servicio, aunque reconoció que existe un cobro de por medio.

“Nosotros no cobramos, pero las empresas vamos a abrir un esquema donde pueda haber competencia, donde hay particulares no les estamos dando una exclusiva, es decir, no tienen un concesión para que sean los únicos que pueden entrar a Villas del Campo, dada la incapacidad que tenemos para poder dar la atención, así que las empresas se sujeten a ciertas normas, donde no han cumplido nosotros les vamos a pedir que tengan sus carros en orden y a fines de este mes vamos a recibir dos carros unidades para la delegación y esto nos va a ayudar mucho y de la mano con la recepción de estos de fraccionamientos se está haciendo un programa para que cada uno de ellos traiga un camión a la delegación porque sin camiones como los vanos a atender”, concluyó.