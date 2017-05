Brandon ya puede mover sus brazos y siente sus piernas

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Debido a las aportaciones económicas que ha recibido el joven Brandon, sus padres han mantenido la constancia de llevarlo a sus citas médicas con terapeutas, por lo que el joven hoy muestra evidentes signos de recuperación, pues ya puede mover su otro brazo, comienza a sentir fuerza en su columna y ha recuperado la sensibilidad en sus piernas.

Luego de que Uniradio expusiera la condición que guardaba el estudiante preparatoriano del Cecyte La Presa, Brandon Morelos Hernández, una de las 19 víctimas del accidente ocurrido hace casi 7 meses en la zona del fraccionamiento Ke Casas, su madre la Sra. Azucena Hernández Rodríguez indicó que en junio comienzan las terapias de rehabilitación que le brindarán al joven casi a diario, en tanto se le sigue llevando a sus citas con especialistas en el IMSS, donde los pronósticos han mejorado sustancialmente, pues al parecer ya no será necesario operarlo de la pierna que porta un fijador externo, ya que el hueso comienza a restablecerse.

Brandon se va a recuperando, gracias dios mi hijo va a avezando, creo que se debe mucho al apoyo de toda la gente que lo ha apoyado, él le esta echando ganas por la gente que lo está apoyando. El Doctor le dio 6 semanas, el primero de junio le toca otra vez que lo revisen para ver si su pierna se alineo mas el hueso y si es asi hay probabilidades de que pegue solo, sin necesidad de que se opere y como dice el Doctor mientras no esté rompiendo piel el hueso, es mejor dejarle el fijador para que el hueso vaya alineándose y pegue solo, compartió la señora Azucena Hernández, madre de Brandon.

En este sentido, los ánimos de Brandon se notan mas renovados, pues dice que ya siente sus piernas, le duelen las inyecciones y tiene leves movimientos en sus dedos de los pies

Ya me puedo mover más, de hecho a veces como que me quiero sentar, pero me faltan fuerzas, pero ahí la llevo, a veces me quiero poner de lado, pero por el fierro que tengo me pesa y no me puedo mover, antes no sentía nada de la cintura para abajo, pero ahorita ya empiezo a sentir por los ejercicios, expresó Brandon.

La familia reitera sus agradecimientos a las personas que han hecho donaciones, pues con estos recursos han podido mejorar la atención médica que se le brinda a Brandon, por lo que precisaron que recientemente un representante de la empresa “Infected Tours” les informó que realizarán un viaje al Valle de Guadalupe a favor del joven, a quien le destinaran el 100% de lo captado.

Me dijo que estaban organizando un viaje para apoyo a Brandon nada mas me dijo que era a Valle de Guadalupe, dijo.