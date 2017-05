Policías denuncian opacidad en descuentos salariales

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Policías comerciales denuncian que desde que inició la actual administración falta claridad en los descuentos que se les aplican a sus sueldos, además de la negativa a otorgarles su derecho a vacaciones en el caso de los que son escoltas asignados.

Aunque prefirieron mantenerse en anonimato, uno de los que están asignados como escoltas, precisó que las autoridades encargadas del ayuntamiento se han negado sistemáticamente a informarles los motivos por los cuales aplicaron descuentos de casi 200 pesos en sus pagos de nómina.

Agregó que ni si quiera les pagan sus vacaciones, pues desde esta administración les han indicado que deben usar este derecho, pero debido a que algunos de ellos son escoltas asignados a empresarios, éstos no permiten relevos en esos periodos, por lo que no pueden ejercer sus periodos vacacionales y ni si quiera cobrar lo correspondiente por ellos.

“En esta catorcena nos percatáramos que todos los elementos nos hizo falta dinero, a unos más a otros menos, a mi me faltaron 200 pesos, ya lo checamos con los jefes, pero ninguno nos da respuesta, dicen que es problema de Oficialía Mayor, pero vamos con ellos y nos dicen que ellos no saben nada, por ejemplo con esta administración nos quitaron el pago de vacaciones, debemos tomarlas a fuerzas y que ellos mandan a otra persona al empresario pero por cuestión de seguridad por la confianza que nos tienen, no lo aceptan y estamos obligados a trabajarlo y de a gratis porque no nos lo van a pagar”, indicó.