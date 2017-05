IMSS atiende a joven con discapacidad tras denuncia

Noticias Relacionadas IMSS deja a joven con discapacidad sin atención por cumplir 18

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- La delegación del Seguro Social le brinda atención médica al joven con discapacidad mental de la zona de Ojo de Agua que ya no era atendido por su edad, por lo que ya cuenta con citas en tanto su trámite es aprobado en Mexicali ara que cuente con la derechohabiencia permanente.

Según precisó el doctor, Fortino Guerrero Sauceda, director de la Unidad de Medicina Familiar Número 34 del Seguro Social, el trámite de derechohabiencia permanente no es complicado ni tardado pero debe ser a gestión de los pacientes con algún tipo de discapacidad.

“En el caso de este muchacho en particular que tiene una discapacidad ment6al a él se le oferto en el 2015 que hiciera una prorroga de servicios, como no se le dio seguimiento el sistema lo identifica como no vigente y lo da de baja automáticamente en su próxima visita que fue la semana pasada en la clínica 34. En este caso en particular a este muchacho se le gestionó por su estado avanzan do de retraso mental y las complicaciones que pudiera tener, se le gestionaron sus citas prioritarias y me da gusto decir que a partir de ayer ya quedo hecho su tramite ya nada más es cuestión de que nos lo regresen y sea autorizado, pero en general para todo derechohabiente que cumple los 16 años y sea beneficiario hijo y lo tenga por sus papas, sino está estudiando porque tienen una discapacidad física o mental tienen derecho a un trámite de invalidez o STP que le llamamos en el IMSS para eso lo único que tienen que hacer es acercarse al archivo de la unidad que les corresponde, les van a dar un oficio que lo firme el director de la unidad y se le gestionan las citas prioritarias”, concluyó.