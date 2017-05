Ninguna madre migrante debería ser separada de sus hijos: Activista

TIJUANA.- Ninguna madre debería ser separada de sus hijos a causa de la deportación; la migración siempre ha existido y siempre existirá, opinó la activista Ixchel Solano, cofundadora de “Madres y Familias Deportadas en Acción”.

Originaria de la Ciudad de México, la activista emigró a Los Angeles, California, donde nacieron sus dos hijas, actualmente jóvenes estudiantes; sin embargo, ella fue deportada hace dos años y actualmente radica en Tijuana.

Cuando llegó aquí, se encontraba en un estado de desolación debido a que sólo trajo con ella a una hija, pues la otra se quedó en Estados Unidos viviendo con su cuñada y únicamente puede verla alrededor de dos veces al año.

Ella, para paliar su pena, buscó refugio en alguno de los grupos de pro ayuda a los migrantes que existen en esta frontera, deseando integrarse a ellos para ayudar con su experiencia a quienes en sus mismas condiciones buscan también apoyo.

“Yo también fui deportada, llegué aquí a Tijuana y para refugiarme o en busca de ayuda emocional, me apoyé en un grupo que encontré, y ahora yo también pertenezco a uno para apoyar a quienes son deportados y hacerles ver que la vida sigue”, anotó.

Ixchel dijo reconocer en cada una de las madres deportadas lo que ella también vivió: “desubicada, con todo ese choque emocional y sintiendo que es el final, pero no, la vida sigue y hay que seguir luchando por lo que nos queda”.

Recordó que ella, en su situación, buscó alguna asociación civil de apoyo, de las que sabía de su existencia, y encontró una, “fui un par de veces, desafortunadamente no me gustó, porque me di cuenta que estaban lucrando con las historias de las mamás”.

La activista confesó que acudió un par de veces; sin embargo, ya no regresó, “a varias mamás que también estaban ahí tampoco les pareció, y comenzamos a juntarnos por nuestra cuenta en la casa de una de las madres, y de ahí nació esta asociación”.

Ella, en su deambular se dio cuenta de que lamentablemente no existe ningún programa conciso “y mucha gente termina en la calle, pero las asociaciones civiles estamos haciendo este trabajo porque estamos viendo y hemos vivido esta necesidad”.

En la actualidad, y con la fundación de la asociación “Madres y Familias Deportadas en Acción”, creada por la actual directora del centro, María Galleta, a cuyo proyecto se sumó también Ixchel, sienten la responsabilidad de ese compromiso social.

Aseguró que en más de un año, la fundación ha brindado apoyo a alrededor de 80 madres deportadas con sus hijos, de las cuales la mayoría se queda en Tijuana, una parte se regresa a su tierra y la minoría trata de regresar a Estados Unidos.

Las madres deportadas llegan a las instalaciones de este centro todavía con el choque emocional que les causó la deportación, “esperando sentirse cómodas y en confianza para platicarnos su situación, cómo vienen y en búsqueda de ayuda”.

Aclaró que las mujeres deportadas no acuden en búsqueda de ayuda monetaria, sino de apoyo legal o emocional, para lo cual cuentan con un psicólogo que también en su tiempo fue deportado y quien les brinda terapias individuales.

Los hijos de las madres que optan por quedarse en Tijuana, generalmente son nacidos en Estados Unidos, pero se regresan con su progenitora; los niños, inscritos en escuelas estadunidenses, cruzan diariamente la frontera para acudir a clases.

“Van y vienen a la escuela, esta es una forma de mantener estable a la familia; hijos estadunidenses que no abandonan a la madre, la cual está consciente de que ella ya no podrá regresar a Estados Unidos”, dijo.

Y es precisamente en esa situación como Ixchel llegó a Tijuana. Con una hija ahora de 15 años, ésta tomó la decisión de acompañar a México a su madre; la otra hija, de 17 años, optó por quedarse en el vecino país, con una tía.

Todos los días, la hija menor tiene que levantarse temprano, a las 4:30 de la mañana para cruzar la frontera y acudir a tiempo a clases; a la otra hija, sólo la puede ver de manera muy esporádica.

Ahora, Ixchel Solano, consciente de la situación que viven las madres deportadas, porque ella también lo fue, comprende muy bien el drama por el que pasan quienes se encuentran en esta situación.