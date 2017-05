Vecinos piden no reconocer a funcionarios ante ola de violencia en TJ

TIJUANA.- Residentes de la colonia El Dorado se manifestaron por la ola de violencia en Tijuana durante un evento encabezado por el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid de este jueves.

Eugenio Urrieta Murillo, originario de Veracruz y vecino de El Dorado, pidió a los presentes no aplaudirle al gobernador en la inauguración de una calle, pues son tantas las muertes violentas en la entidad que "no hay nada que festejar".

Dijo que tiene 10 años viviendo en dicha colonia y la falta de servicios persiste, como por ejemplo la recolección de basura "no hay alumbrado y me exigen que pague los impuestos, tengo 3 tambos y desde hace 15 días no van por ellos".

El ciudadano exigió al mandatario estatal y al presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro ponerse a trabajar "este gobierno no sirve".

Afirmó estar preocupado por los más de 500 homicidios dolosos en Tijuana, ya que no sabe si sus hijos y esposa regresarán a casa cuando salen a la escuela o a trabajar.

"Qué ch... le vamos a aplaudir a este ca..., son 500 pi... muertes ca...", finalizó.