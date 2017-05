Negocio de basura es turbio y hecho con 'las patas': Soto

- Tijuanenses no tienen por qué pagar por nuevo servicio de recolección de basura, afirma.



Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- El contrato que realizó el presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, con una empresa inexperta para la recolección de basura por un monto de 88 millones de pesos al año, es un negocio turbio, aseguró el expresidente de la Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho de la UABC, Fabián Soto Gálvez.



"Huele a que es un negocio turbio, un negocio hecho con 'las patas', un negocio de ocurrencias y está afectando a la ciudadanía porque ¿por qué tenemos que pagar de nuestros impuestos, nuestros derechos 80 millones de pesos al año?", expresó.



Mencionó que resulta muy extraño que justo cuando 'El Patas' asumió el gobierno de Tijuana, los camiones recolectores de desechos hayan sido reportados como desperfectos.



"No sirven las unidades de transporte que curiosamente, llama la atención que a partir del primero de diciembre que tomó protesta dejaron de funcionar los camiones cuando estaban funcionando muy bien", sostuvo.



El expresidente de la Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho de la UABC, enfatizó que la actual administración es un "gobierno de ocurrencias" que mantiene a la ciudadanía "encabritada".



Por último, dijo que el munícipe debe transparentar el convenio con el empresa recolectora, pues pareciera que "está robando el Ayuntamiento so pretexto de esos supuestos contratos".