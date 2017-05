Tiempos de espera para cruzar de EU a Tijuana son de casi 3 horas

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- A pesar de las gestiones que ha hecho el estado de Baja California ante la aduana no se han logrado reducir los tiempos de espera que son de casi tres horas para cruzar de San Diego a Tijuana por la garita de San Ysidro a pesar de que existe la infraestructura para ello, lo cual genera desaliento en quienes buscan ingresar a México, afirmó el secretario de turismo del estado, Oscar Escobedo Carignan.

"Ahorita hay un tema que nos preocupa mucho que ya lo traemos en el CCE, Kurt Honold y un servidor que no es posible que el cruce fronterizo de norte a sur, sobre todo los viernes, tenga las demoras que trae, tenemos la capacidad., la alternativas para no ser tortuosos, si bien es cierto tenemos los carriles nuevos de El Chaparral, pero como medida de emergencia estoy seguro que si abrimos las puertas de 3 a 7 de la noche ese caso se acaba, pero eso nos toca 100% a los mexicanos, estuvimos en el SAT hicimos la propuesta hace más de un año, fuimos con la secretaria de turismo, creo que ahora podemos lograr que se reconsidere la postura", explicó Oscar Escobedo.

Por otra parte Escobedo Carignan señaló que aunado a eso los extranjeros que vienen a Tijuana se han topado con las limitantes de que no existe una página electrónica para que puedan pagar por internet sus trámites migratorios cuando vienen a algún evento en Baja California, lo cual no fortalece el turismo en esta zona

"Esto es del SAT hemos estado muy de cerca con el administrador de la aduana, incluso en eventos especiales como la Baja 500, 250, la mil creamos un whatsapp donde participa el administrador de la aduana para ver como agilizamos estos trámites y demás, en el tema muy particular de migración hemos batallado un poco más".

"Aunque debo reconocer el gran esfuerzo que se hizo ahora con la regata, pero no existe en el cual donde yo pueda pagar con mi tarjeta de crédito, imprimir y cruzar automáticamente y mistarlo, ese es un tema que hemos visto muy de cerca y parte del problema es la confusión me ha tocado personas que vienen dos o tres días y de todos modos se les pretende cobrar, tenemos el problema del aeropuerto de San Felipe que no son avionetas privadas, no son comerciales y de todos modos se les cobra, el tema a nivel nacional lo conoce el Secretario De la Madrid, esperemos que en los próximos meses podamos ver algo que modifique esta situación", agregó.

Finalmente destacó la importancia segmentar la garita, pues se ha demostrado que el 70% de los que cruzan a estados Unidos lo hacen por medio de la Ready Lane, Pase Médico y la Sentri, sin embargo no se ha mejorado el cruce de los que ingresan a México

"Es un tema que debemos fortalecer porque a la hora de que facilitemos al que nos trae riqueza, al que nos apoya con los muchachos en el tema de educación y frenamos al que se lleva el recurso, pues los norteamericanos van a estar presionados para agilizar el cruce para beneficiar ese segmento, sé que es un tema complicado, difícil que no todo mundo lo va a ver con buenos ojos, pero creo que el tema de la segmentación de la garita aparte de apoyarnos hace más eficiente el cruce porque si por una garita atiendo puros emigrados y por otra el puro pasaporte internacional me hago experto en ese documento y soy más ágil en el cruce fronterizo, entonces creemos que la segmentación de la garita debería ser el futuro".