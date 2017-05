CFE deja sin luz a ancianita por no saber quién robo su cable

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Debido a que no ha informado a la CFE quién le robó el cable de luz que le suministraba energía eléctrica a su vivienda en la colonia Obrera, una mujer de la tercera edad y sus familiares han permanecido sin el servicio durante más de dos meses, por lo que pide a autoridades de esta paraestatal que atiendan su reporte.

La Sra. María de Jesús Torres Herrera explicó que el pasado 11 de marzo reporto ante la CFE que le robaron cerca de 20 metros del cable por medio del cual le llegaba el suministro eléctrico a su vivienda ubicada en prolongación Lázaro Cárdenas No. 109-B, pero debido a que no les informa quién retiró el cable, pues no le han restablecido el servicio desde entonces, por lo que de manera insistente ha ido a las oficinas de la paraestatal y sólo le prometen que ya van a atender su solicitud.

"Ya se robaron el cable de la luz y no fue un metro, ni dos, fueron como 20 metros, se han robado en otras casas, pero como las personas tienen dinero, lero, lero, van pagan su electricistas y yo no tengo dinero, pero me hacen cuentas largas y voy a la CFE a reportar desde el 1 de marzo del 2017, se me atiende muy bien y bla, bla, bla, pero se tiene que saber quien se robo la luz, y yo voy a estar en la noche viendo que se roba las cables, soy de la tercera edad y el cable del parque se robaron como 40 metros, pero más bien tendrían que investigar las deshuesadoras" explicó.