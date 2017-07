No afecta desarrollo ni turismo que endurezcan medidas para visas

por: Uniradio Informa - 1 Junio 2017, 06:11 pm

Por: Esteban Merlo

TIJUANA. - Que el gobierno de Estados Unidos sea más estricto para dar visas de turista o para negocios en lado americano no afectan ni preocupa, señala el secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, David Moreno.

Explicó que consciente de este endurecimiento, el cual implica preguntas profundas de familiares cercanos y hasta revisiones de las redes sociales en los últimos años.

Intuyó que no afecta porque las personas que intentan tener esta VISA es gente que no tiene antecedente, y busca ya sea disfrutar de lado americano o tiene la capacidad sin necesidad de aprovecharse de su estancia legal.

"Nos han comentado, pero son ellos quienes ponen las reglas para los diferentes filtros que requieren para poder emitir visas de negocio, o turista no tenemos injerencia”, comentó.

"Quien tiene la voluntad de querer emprender o invertir son personas lícitas que no tienen antecedente, en el caso turista, en lo particular no le veo, es como cuando vas a otro país, te ajustas a requerimiento, no lo vemos como inhibidor en lo concreto, entonces tendremos más información”, concluyó.