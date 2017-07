Egresados universitarios lamentan falta de oportunidades laborales

por: Uniradio Informa - 1 Junio 2017, 08:31 pm

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Egresados de la UABC se quejan de la dificultad que tienen para obtener trabajo de acuerdo a las carreras que estudiaron, sin embargo, el rector de esta institución afirma que la colocación laboral se logra en un periodo de seis meses a un año.

Luego de que celebrar el egreso de una generación de 2 mil 278 profesionistas de esta casa de estudios en Tijuana, varios de ellos acudieron a la feria del empleo que se instaló frente al Centro de Alto Rendimiento, para ofrecerles oportunidades laborales, sin embargo ,varios de ellos indicaron que existen situaciones por las que no logran conseguir trabajo.

“Mas como la carrera que estamos tomando esta difícil no es muy conocida es más difícil encontrar trabajo, es diseño Industrial porque no se conoce mucho la carrera, entonces las empresas piensan que no lo necesitan, ya soy egresada, de hecho ya tengo trabajo, pero si he visto a mis compañeros que se les dificulta, la mayoría termina en cosas que no tienen nada que ver, de hecho yo tengo trabajo porque ahí termine mis prácticas y ahí me quede porque era una empresa pequeña porque lo necesitaban pero si he visto compañeros que tienen un año y no encuentran”, dijo la egresada de Diseño Industrial UABC, Malinali.

“Ahorita no he buscado porque acabo de egresar, pero si hay varias vacantes, ando buscando, apenas ando en eso, hay algunos que si encuentran trabajo pronto y otros no, la mayoría porque no tenemos experiencia, hasta después del año de servicio y es lo que a mí me falta”, comentó la egresada de Enfermería UABC, Ariana Millán.

Esta misma feria fue aprovechada por otros profesionistas que no son recién egresados, y que también están en búsqueda de oportunidades de trabajo.

“Actualmente las personas consiguen trabajo por otros medios porque tienen un conocido o tienen influencias o palancas, antes era más fácil, ahora por la edad porque tengo 45 años y muchas veces es un impedimento y porque no tienes experiencia, yo tengo toda la vida buscando trabajo, pero desafortunadamente no he encontrado de lo que yo estudié”, indicó Mario Velarde egresado de Administración de Empresas de la Universidad de Sinaloa.

A este respecto, el rector de la UABC, Juan Manuel Ocegueda Hernández, reconoció que el 80% de los egresados llegan a tardar hasta un año en colocarse laboralmente.

“El estudio arroja que 10 de cada 100 se dedican a actividades empresariales, es decir, van aponer algún negocio, bufete de servicios, despacho de asesoría, de tal manera que la tasa de cimarrones que se queda fuera en el primer año es muy reducida, en nuestra universidad el último estudio de egresados que hicimos arroja que 80 de cada 100 egresados de la UABC logra conseguir un empleo en actividades propias de su profesión en el transcurso de 6 meses y un año”, detalló Ocegueda.

Indicó que las carreras de ciencias siguen siendo las menos solicitadas por su contenido matemático, lo cual reduce las posibilidades laborales de un alto porcentaje de estudiantes.

“Hoy nadamás la carrera de derecho representa el 15% de la matricula de toda la universidad entonces efectivamente hay una desproporcionalidad, hay muchas carreras donde hay buenas expectativas, donde se pueden conseguir buenos empleos, pero desafortunadamente no hemos logrado interesar a los jóvenes preparatorianos, a los de bachillerato, ahorita estamos trabajando en diversas acciones de bachillerato para tratar de influir en esas opciones que tienen los jóvenes”, concluyó el rector de la UABC.